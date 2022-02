Türkiye Gazetesi

Tatil için nereye gitmeliyim diye düşünmeyin! Yurt içi ve yurt dışı tatil yerlerinden çok daha iyisini vaat eden Kıbrıs; listenizin ilk sırasında olmalı! Kıbrıs tatil seçenekleri arasında ilk sıraya Girne’yi yazabilirsiniz.

KIBRIS'IN VAZGEÇİLMEZ GİRNE OTELLERİ

Girne; Kıbrıs’ın turizm açısından en gelişmiş bölgesidir. Günün her saatinde canlı bir yaşama sahiptir. Alışveriş merkezleri başta olmak üzere gece hayatı, eğlence yerleri, turistik mekanları derken Girne’nin hareketli dünyasına siz de hayran kalacaksınız. Bunun yanı sıra, Girne’de bulunan restoranlara da mutlaka gitmelisiniz. Girne’yi tatil yapabileceğiniz klasik bir yer olarak düşünmemelisiniz. Çünkü, buranın tarihi ve turistik yerlerine de hayran olmamak elde değil! Her şeyden önce, Girne Kalesi’ni mutlaka ziyaret etmelisiniz. Buna ek olarak, Girne Antik Limanı’nın ihtişamını çok beğeneceksiniz. Ağa Cafer Paşa Camisi, Osmanlı Türbeleri, Barış ve Özgürlük Müzesi, Boğaz Şehitliği, Güzel Sanatlar Müzesi ve daha birçok yeri görmeden Girne’den ayrılmamalısınız. Kıbrıs otelleri bir hayli meşhurdur. Türkiye’deki otellerden farklı olarak casino imkanı da olan bu oteller sayesinde siz de eşsiz bir kumarhane deneyimi yaşayabilirsiniz. Girne’deki otellerin her birisinde ayrıcalıklı imkanlar vardır. Lüks ve konforun bir araya gelmesine ek olarak fiyatların da Türkiye standartlarının çok altında olduğunu söyleyebiliriz.

GİLHAM VİNEYARD HOTEL

Girne oteller denildiği zaman akla ilk gelen yerlerden birisi de Gillham Vineyard Hotel! Harika konumu ile fark yaratan bir oteldir. Mis kokulu çam ağaçlarıyla çevrili bir yerde bulunan bu otel; Akdeniz’in göz kamaştıran doğasını ziyaretçilerine olabilecek en iyi şekilde sunar. İyi bir otelin müşterilerine yeme – içme konusunda neler vaat ettiği önemlidir. Siz de bu otele geldiğiniz takdirde güne harika bir kahvaltı yaparak başlayabilirsiniz. Ardından, öğle ve akşam yemeklerindeki eşsiz lezzetteki yemekleri tadabilirsiniz. Tesisin bir de açık yüzme havuzu bulunuyor. Gün boyu burada vakit geçirerek güzel anlar yaşayabilirsiniz. Ayrıca, tesisin barını da mutlaka ziyaret etmelisiniz. Burada bulunan içecekleri içmeden dönmek olmaz.

Gillham Vineyard Hotel; Kıbrıs Ercan Havalimanı’na 54 km mesafede bulunuyor. 30 m2’lik standart dağ manzaralı oda başta olmak üzere 43 m2’lik kısmi deniz manzaralı executive oda, 52 m2’lik dağ manzaralı deluxe oda seçenekleri arasından bütçenize ve beklentilerinize uygun seçim yapabilirsiniz. Tesiste evcil hayvan ve çocuk misafirin kabul edilmediğini söyleyebiliriz. Spor salonu, jakuzi, açık havuz, dinlenme alanı, ücretsiz servis, günlük temizlik, teras havuzu gibi hizmetlerden ücretsiz olarak faydalanmak mümkündür. Bunun yanı sıra, restoran, bar, lobi bar, çamaşırhane, cilt bakımı tedavisi, kuru temizleme ve daha birçok hizmet mevcut! Ancak, söz konusu hizmetlerin birçoğunun ücretli olduğundan bahsetmeliyiz.

ELEXUA HOTEL & RESORT & SPA & CASİNO

Beş yıldızlı otel kategorisinde olduğunu söyleyebiliriz. Siz de otelin denize sıfır konumuna ve büyüleyici kum plajına hayran kalacaksınız. Hatta, Kıbrıs’ın en lüks oteli olduğunu söyleyebiliriz. Hem iç hem de dış mimarisiyle fark yaratan bir yerdir. 277 bin m2’lik bir alana kurulu olan bu tesis; tam pansiyon ultra plus konseptinde hizmet vererek de kalitesine dair önemli bir detayı ortaya koyuyor. Otelin ücretsiz olarak sunduğu hizmetler arasında Spa, açık ve kapalı havuz, Aquapark yer alıyor. Buna ek olarak, otelin casinosuna da ayrı bir parantez açmalıyız. Kıbrıs’ın kesinlikle en iyi casino merkezlerinden birisi olarak dikkat çekiyor.

MERİT PARK & HOTEL & CASİNO

50 bin m2’lik bir alanda konumlanan bu otelin mimarisi Girne Kalesi’nden ilham alınarak tasarlanmıştır. Beş yıldızlı otel seçeneklerinden birisidir. Girne şehir merkezine yalnızca altı km uzaklıktadır. Ercan Havalimanı’na ise 42 km mesafede olduğunu söyleyebiliriz. Girne’nin belki de en güzel yerinde olmasının yanı sıra 286 oda ve 580 yatak kapasitesiyle de müşterilerine yer bulma konusunda herhangi bir sorun yaşatmaz. Standart, deluxe standart, deluxe standart family, Connection oda, suit, deluxe suit ve kral dairesi seçenekleri vardır. Standart oda içerisinde güvenlik kasası, merkezi ısıtma ve soğutma, banyo küveti, doğrudan telefon hattı, saç kurutma makinesi, kablosuz internet bağlantısı ve LED TV gibi seçenekler vardır. SPA & Wellness & Fitness Center, restoran & bar, toplantı salonu ve daha birçok hizmeti ile de farkını ortaya koyar. Son olarak, Kıbrıs’taki en iyi casinolardan birisine sahip olduğunu ifade etmeliyiz.

MERİT CRYSTAL COVE HOTEL & CASİNO

Girne oteller arasındaki en iyilerden birisidir. Zephyros Koyu’nda yer alır. Girne merkeze 10, Ercan Havalimanı’na 45 km uzaklıktadır. Yeşil ve mavinin bir araya geldiği manzarası ile farkını ortaya koyar. Ultra her şey dahil konseptine sahip oluşu ciddi bir avantajdır. Otellerin neredeyse tamamı deniz manzaralıdır. Havuz ve plaj kenarında müşterilerin isteklerini karşılayabileceği barlar yer alır. Bu otel; kendisine ait kum plajı ve iskelesi ile de farkını ortaya koyar. Hizmet kalitesi harikadır. Farklı oyun seçeneklerini bünyesinde barındıran eşsiz bir ihtişama sahip casinosu vardır. Siz de Holimax sayesinde Girne’deki otelleri yakından inceleyebilir ve Kıbrıs tatil için erken rezervasyon yaptırabilirsiniz.