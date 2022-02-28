Türkiye Gazetesi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde Yenişehir Mahallesi’ndeki Dönmez Sokak’ta meydana gelen olayda bir kadın kucağındaki çocukla sokak üzerinde yürürken önüne köpek çıktı. Köpeği gören kadın panik olunca çocuğunu düşürerek korkuyla kaçtı. Olayı gören vatandaşlar ise köpeği tasmasından çekerek çocuğun yanından uzaklaştırdı.

KÖPEĞİ GÖRÜNCE KUCAĞINDAKİ ÇOCUĞUNU BIRAKIP KAÇTI

Köpeğin kadını ve çocuğu ısırmadığı öğrenilirken öte yandan olay anı ise çevredeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, siyah bir köpeğin önce seyir halindeki otomobilin peşinden koştuğu, daha sonra ise kucağındaki çocukla birlikte yürüyen kadının üzerine koştuğu görülüyor.

Kayıp köpek 12 yıl sonra sahibine kavuştu Evdekilerin yarım saate yakın bir süre markete gittiği anda kayıplara karışan köpek, 12 yıl sonra mikroçipi sayesinde bulunarak ailesine teslim edildi.