Türkiye Gazetesi

Olay Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Kardeştepe köyünde meydana geldi. 17 yaşındaki genç kız A.E, köydeki bir adamın kendisini sürekli taciz ettiğini ileri sürerek babasının ruhsatsız tabancasıyla adamı vurdu.

Olayda vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet B.D., olay yerinde hayatını kaybederken, olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

17 yaşındaki genç kız ekipler tarafından gözaltına alındı ve bölgede yapılan incelemelerin ardından vurularak öldürülen B.D'nin cesedi otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tacizciye tuzak kurup meydan dayağı attılar Arnavutköy’de bir aile 14 yaşındaki çocuklarını sosyal medya üzerinden taciz eden kişiye önce tuzak kurdu, sonra meydan dayağı atıp polise teslim etti.

İki farklı şehirdeki tacizcilere mahalleliden meydan dayağı Burdur'da üç yıl önce meydana gelen iğrenç olayda mahkeme kararını verdi. Bir kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla çevre esnafınca linç edilen ve taciz suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılan Osman K.’nın (46) istinaf mahkemesine taşınan davasında sanığa 4 yıl 2 ay ceza verildi. Benzer bir taciz ve darp olayı da bu defa Antalya’dan geldi. Bisikletle ilerlerken 17 yaşındaki kızı taciz ettiği iddiasıyla sokaktaki gençlerden meydan dayağı yiyen şahıs, polise verdiği ilk ifadesinde genç kızı tanıdık birine benzettiğini ifade etti.

Tacizci baro başkanı, müvekkiline hayatı zehir etti Eski Adana Barosu Başkanı Avukat Mengücek Gazi Çıtırık, kendisine boşanmak için başvuran bir kadını taciz ettiği için para cezasına çarptırıldı. Kararı istinafa taşıdığını söyleyen mağdur N.Ç., “Sürekli Çıtırık ile iş birliği yapan avukat arkadaşlarından tehdit telefonları alıyorum. Hukukçu olan bir kişinin böyle davranışlarda bulunması hiç doğru değil” diye konuştu.