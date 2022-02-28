Türkiye Gazetesi

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında 3 Temmuz 2020'de yaşanan patlamada yedi kişi öldü, 127 kişi yaralandı. Olayla ilişkin görülen davada dün karar çıktı. Mahkeme heyeti, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olma" suçundan fabrika sahiplerinden Yaşar C. ve Ali Rıza Ergenç C'ye 16 yıl 3 ay, Hasan Ali V'ye 12 yıl 6 ay, tutuksuz sanıklar Erşan Ö, Asiye A, Aslı B. ve Ahmet Ç'ye 6 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Heyet, tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınarak Hasan Ali V'yi tahliye etti.



7 Kişinin hayatını kaybettiği havai fişek fabrikası faciasında yeni gelişme! Sakarya’nın Hendek ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği 127 kişinin ise yaralandığı havai fişek fabrikası davasında dördüncü duruşma başladı.