Türkiye Gazetesi

Muğla Bodrum Liman Başkanlığı önünde panik dolu anlar yaşandı. 74 yaşındaki İsmail İ. ile 69 yaşındaki eşi Hülya İ. ele ele tutuşup denize atladı. Olayı gören vatandaşlar, çifti kurtarmak için seferber oldu. Limanda bağlı teknelerin üzerine çıkan vatandaşlar, karı kocayı boğulmak üzereyken son anda kurtardı. İhbar üzerine Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri de olay yerine intikal etti. Yaşlı çift denizden alındıktan sonra ambulansla hastaneye götürüldü. İkilinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken yaşanılanlar cep telefonu kamerasına yansıdı. İsmail İ. ile Hülya İ'nin ailevi problemler sebebiyle intihara kalkıştığı iddia edildi.



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