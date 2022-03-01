Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kent genelinde 21-27 Şubat arasında düzenlediği operasyonlarda, 850 gram metanfetamin, 800 gram eroin, 600 gram esrar, 400 gram bonzai ve 4 bin 100 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 303 zanlıdan 36'sı işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Uyuşturucu, kan ve para! Büyükçekmece'deki kazının detayları ortaya çıktı Büyükçekmece'de 4 gündür devam eden kazının sırrı çözüldü. Olayın perde arkası kan dondurdu. İşin içinde kirli polisler, uyuşturucu baronları ve cinayet var...
Ankara'daki uyuşturucu operasyonunda 44 kişi tutuklandı Ankara'da, 22-28 Kasım'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 367 şüpheliden 44'ü tutuklandı.