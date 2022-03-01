Türkiye Gazetesi

Aydın’da Hüseyin Aksu ve İlhami Ortekin'in belediye başkanlıkları döneminde Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapan ve Mehmet Selçuk’a iş arkadaşı Murat Handan bir süredir ulaşamayınca dün akşam saatlerinde Selçuk’un evine geldi. Selçuk’un evinin önünde otomobilini gören Handan, evin zilini çalsa da kapıyı açan olmadı. Bunun üzerine ihbar üzerine itfaiye ve polis ekipleri olay yerine geldi.

YATAKTA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Evin kapısının açılmaması üzerine itfaiye merdiveni ile evin balkonundan içeri polis ve itfaiye ekipleri girdi. Eve giren ekipler Mustafa Selçuk’un yatakta bulunan cansız bedenine ulaştı. Polis ekiplerinin evde yaptığı incelemenin ardından Selçuk’un cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

EVDE KENDİNİ KARANTİNAYA ALMIŞ

Öte yandan Mustafa Selçuk’un geçtiğimiz günlerde korona virüs belirtileri göstermesi üzerine kendisinin kovid olduğunu düşündüğü fakat test yaptırmadığı öğrenildi. Selçuk’un bu nedenle bir süredir evde kendini karantinaya aldığı öğrenildi. Mustafa Selçuk'un ailesinin Aydın'da yaşamasına rağmen kendisinin Ümraniye'de tek başına kaldığı öğrenildi.

ÇOK İYİ KOMŞUMUZDU

Mustafa Selçuk’un komşusu Burhan Acar, “Çok iyi komşumuzdu. Öğleden beri haber alamıyorduk. Polis geldi kapıyı açtı maalesef vefat etmişti. Eski belediye başkan yardımcılığı yapmış. Birçok görevlerde yer almış danışmanlık da yapmış” dedi.

Mustafa Selçuk, Aydın’da Hüseyin Aksu ve İlhami Ortekin'in belediye başkanlıkları döneminde Belediye Başkan Yardımcısı ve danışman olarak görev aldı. Geçtiğimiz yıllarda gözaltına alınarak sorgulaması yapılan Mustafa Selçuk, yaklaşık 3 yıl boyunca yargılandığı 'Arasta' soruşturması çerçevesinde 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

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