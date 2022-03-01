Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin farklı bölgelerinde yaz aylarında meydana gelen orman yangınlarında zarar gören alanların yeşillendirilmesi amacıyla Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKUD) tarafından başlatılan “Kökü Bizde-Yeşil Vatan Hepimizin” kampanyasına destek veren Koreli doğaseverlerin bağışladığı fidanlar bu kez Osmaniye’de toprakla buluşuyor.

Antalya, Nevşehir, Kilis, İstanbul ve Muğla’da geçtiğimiz aylarda fidan dikimleri gerçekleştirilen Türkiye-Kore Dostluk Ormanları’nın altıncısı ve sonuncusu, Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Karatepe köyü kırsalında kuruluyor. 3 Mart 2022 Perşembe günü düzenlenecek fidan dikim törenine, başta Güney Kore’nin Türkiye Büyükelçisi Won Ik Lee olmak üzere üst düzey katılım ve yüzlerce doğaseverin eşlik etmesi bekleniyor.

TÜRKİYE – KORE DOSTLUĞU FİDANLARLA YEŞERİYOR

Orman Genel Müdürlüğü’nün koordinasyonunda Osmaniye’nin Karatepe köyündeki Türkiye - Kore Dostluk Ormanı’na Kore halkı tarafından bağışlanan 10 bin fidanın dikimi gerçekleştirilecek. Osmaniye, Kadirli ve çevre şehirler, Kore şehit ve gazilerinin yoğun olarak yaşadığı yerler olması bakımından ayrıca önem taşıyor. Türkiye-Kore Dostluk Ormanı projesi kapsamında planlanan dikimler tamlandığında, Koreli doğaseverlerin bağışladığı yaklaşık 150 bin fidan toprakla buluşmuş olacak.

ÇEKUD BAŞKANI DEBİK’TEN ÇAĞRI

Türkiye’nin Kore halkıyla dostluğunun eskilere dayandığını hatırlatan ÇEKUD Başkanı Prof. Dr. Eyüp Debik, “Türkiye ile Kore arasındaki bağ, zor zamanlarda birbirine koşan iki dost olarak her zaman dipdiri ve güçlü. Dünya halklarına örnek olacak bu güç ve güven ilişkisinin son meyvesini, olimpiyatlarda sarf edilen bir sözle harekete geçen Koreli dostlarımızın 150 bine yakın fidanı kısa sürede ülkemize bağışlamasıyla tekrar görmüş olduk. Dostluğun nasıl ormanlara dönüştüğüne yakından şahit olduk. Bu süreçte desteğini bizden esirgemeyen Orman Genel Müdürlüğümüz, Kore’nin Türkiye Büyükelçisi Won Ik Lee, doğasever Kore halkı ve katkıda bulunan çevrecilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Kore şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz başta olmak üzere Osmaniye, Kadirli ve yakın şehirlerdeki çevre dostlarını, Karatepe’yi yeniden yeşertmek için gerçekleştireceğimiz fidan dikim törenimize davet ediyoruz” dedi.

TÜRKİYE - KORE DOSTLUK ORMANLARI FİKRİ NASIL OLUŞTU?

Geçtiğimiz yıl Tokyo'da yapılan olimpiyatlarda, Türkiye - Güney Kore kadın voleybol karşılaşmasını milli takımımız kaybetmişti. Güney Kore Voleybol Milli Takımı Kaptanı Kim Yeon-koung, maçın ardından basına verdiği ropörtajında, ülkemizde büyük orman yangınları olduğunu belirterek sporseverleri Türkiye’ye fidan bağışında bulunmaya davet etmişti. Bir anda Kore gündemi, Türkiye’deki ormanlar ve Türk dostluğu oldu. Koreli doğaseverler bir aylık sürede ÇEKUD’un bağış platformu www.DikiliAgacimVar.com üzerinden 150 bine yakın fidan bağışında bulundu. Güney Kore’nin Türkiye Büyükelçiliği ile de istişare edilerek Orman Genel Müdürlüğü'nün koordinesinde belirlenen 6 şehre “Türkiye - Kore Dostluk Ormanı” oluşturulması karar alındı. Antalya, Nevşehir, Kilis, İstanbul, Muğla ve Osmaniye’deki fidan dikimleri tamamlandığında Koreli doğaseverlerin bağışladığı yaklaşık 150 bin fidan toprakla buluşmuş olacak.

ÇEKUD HAKKINDA

Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKUD), yaşadığımız doğanın korunması ve çevreyle ilgili kamuoyunda farkındalık oluşturulması amacıyla 1999 yılında kuruldu. Dernek; misyonunu, doğa ile insan arasında bozulan dengenin yeniden tesisi amacıyla, tüm varlıkların varoluş gayesine uygun, toplumda çevre ve ahlak bilincini arttırarak, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir dünya oluşmasına katkı sağlamak olarak belirledi. ÇEKUD, bugün 15 bölge,81 il ve 21 ülkede binlerce çevre ve doğa dostu gönüllüsüyle birlikte kamu yararına statüsünde faaliyetlerini sürdüren bir sivil toplum kuruluşudur. Hedef kitlesini 8 milyarlık insanlık ailesi şeklinde belirleyen ÇEKUD, başta ağaçlandırma olmak üzere doğa ve çevreyle ilgili düzenlediği konferans, sempozyum ve yarışmalarla çevre bilincini artırmaya, çevre ahlakını geliştirmeye, çevre sorunlarına kalıcı çözümler önermeye ve üretmeye gayret etmekte, bu alanda önemli projeleri hayata geçirmektedir. Sofrada Sıfır Artık, karbon ayak izini ölçen Karbonmetre, sertifikalı online fidan bağış sistemi DikiliAgacimVar.com’u hayata geçiren ve 81 ilde aynı anda fidan dikme rekorunu elinde bulunduran ÇEKUD, kamuoyunda Türkiye’de milyonlarca fidanı toprakla buluşturan sivil toplum kuruluşu olarak tanınmaktadır.

İhlas Koleji ÇEKUD ile rekora imza attı İhlas Koleji, Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKUD) tarafından geçen yıl başlatılan “Köklerimiz Bu Topraklarda” başlıklı doğayla buluşma ve fidan dikme etkinliğine katıldı.