Türkiye Gazetesi

Kastamonu'da şaşırtan bir olay yaşandı. Mesanesinde 39 adet taş olduğu tespit edile hasta bu taşlardan tesbih yapacağını ve yeni doğan oğluna hediye edeceğini söyledi. Daday ilçesinde yaşayan Emin Koray Yücel, idrar yollarında kanama olması nedeniyle doktora gitti. Üroloji Polikliniğinde kontrolleri yapılan emin Koray Yücel’in önce böbreklerinde daha sonra yapılan muayenesinde mesanesinde taş olduğu tespit edildi.

39 TANE TAŞ ÇIKTI

Yapılan kontrollerin ardından ameliyat tavsiye edilen Yücel, eşinin hamile olmasından ötürü ameliyatını erteledi. Eşinin doğum yapmasının ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine müracaat eden Emin Koray Yücel ameliyata alındı. Yapılan 3 saatlik operasyonun ardından Yücel’in mesanesinden 39 adet fındık büyüklüğünde taş çıkartıldı.

İdrar yolunda kanama şikayetiyle gittiği doktorda mesanesinde 39 adet fınfık büyüklüğünde taş olduğunu öğrenen hasta bu taşlardan tesbih yapacağını söyledi.

TAŞLARDAN TESBİH YAPACAK

Başarılı operasyonun ardından sağlığına kavuşan Yücel, gördüğü taşlar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Yücel, Mesanesinden çıkan taşları tespih haline getirip yeni doğan oğluna hediye edeceğini belirterek "“Böbrek taşı diye önceden şikayetim vardı daha sonra bu böbrekte değil mesanede olduğunun teşhis konuldu. Hiçbir ağrım sızım olmadı. Bu kadar da taş beklemiyorduk daha doğrusu. Zaten bir bu kadarı da evde var. Bunları ben düşürdüm. Bu taşlarda hastaneden çıktıktan sonra yeni doğan oğlum var. Ona bir tespih yapıp hatıra olarak ilerde beraber bir anı olarak hatırlayabiliriz. Bu kadar taşı daha doğrusu ben de beklemiyordum. Doktor beyde bu kadar taş olmasına ve ağrı olmamasına o da şaşırdı. Ameliyatla hepsini aldırdık. Şu anda hiç sağlık problemi yaşamıyorum" dedi.

'OĞLUM TAŞLARLA BERABER TESLİM EDİLDİ'

Oğlunun mesanesinden 39 adet fındık büyüklüğünde taş çıkartıldığını anlatan Emin Koray Yücel’in annesi Nermin Yücel ise, “Oğlumun taşlarıyla tanıştırayım sizi. Bugün ameliyat oldu çok şükür sağlığına kavuştu. Bundan 3 ay önce teşhis konuldu. Taş olduğu ameliyat olması gerektiği ama kendisi eşi doğuma yakın olduğu için oğlum kabul etmedi.

Bu üç ay içerisinde de daha da çoğaldı taş düşürmeleri, bir bu kadarın yarısı da evde var düşürdükleri ve bana verdikleri. Çok şükür kurtuldu. Hastaneye geldik idrar çıkışında zorlanma oluştu. O yüzden acilen hastaneye geldik, tomografide biraz fazla taş olduğu söylendi. Çok şükür bugün ameliyata girdi, 39 taşla teslim edildi” diye konuştu.

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