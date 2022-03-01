Kırıkkale Etiler Mahallesi'nde yaşayan Y.P, 112 Acil Çağrı Merkezine, kangal cinsi köpeğinin evinin önünden çalındığını bildirdi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, failin 56 yaşındaki H.M. olduğunu belirledi. Yapılan çalışma sonucu şüpheli yakalandı. H.M, jandarmadaki ifadesinde, köpeği tanınmaması için siyaha boyayıp Yozgat'taki ağabeyine götürdüğünü itiraf etti. Buradan alınan köpek, sahibine teslim edildi. Zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.
Polis 225 kiloluk hırsız ayının peşinde ABD'de Tank Hank adıyla bilinen 225 kiloluk bir ayının 28 ayrı eve girerek yiyecek çaldığı bildirildi. Polis, ayı hakkında gelen 152 şikayet telefonu olduğunu açıkladı.
Karı kocaydılar, suç ortağı oldular: Hırsız çift yaptığıyla pes dedirtti Edirne'de bir karı koca çaldıkları karavanı internetten satmaya çalışınca yakayı ele verdi.
Çaldığı köpeği tanınmaması için boyadı
Kırıkkale'de bir kişi, sahipli köpek çaldı. Şahıs, kangal köpeğini tanınmasın diye de siyaha boyadı. Ancak yine de yakayı ele verdi.
Kırıkkale Etiler Mahallesi'nde yaşayan Y.P, 112 Acil Çağrı Merkezine, kangal cinsi köpeğinin evinin önünden çalındığını bildirdi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, failin 56 yaşındaki H.M. olduğunu belirledi. Yapılan çalışma sonucu şüpheli yakalandı. H.M, jandarmadaki ifadesinde, köpeği tanınmaması için siyaha boyayıp Yozgat'taki ağabeyine götürdüğünü itiraf etti. Buradan alınan köpek, sahibine teslim edildi. Zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.
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