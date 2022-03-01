Türkiye Gazetesi

Sarıyer'de yaşanan olayda bir marketten 151 lira değerinde 3 paket etin parasını vermeden çıktığı iddia edilen balerin Evlin Avidor’un yargılamasına devam edildi. İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Avidor’un avukatları hazır bulundu.

JET ÖDEME NOKTASINDAN ÇIKARKEN YAKALANDI

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, Evidor’un, müşteki Emrah Gür'ün yetkilisi olduğu bir süpermarkette, kasiyer bulunmayan ‘jet ödeme’ noktasından çıkış yaptığı esnada durdurulduğu kaydetti. Mütalaada, Avidor’un 25 parça ürünün ödemesini yaptığı, fakat toplam değeri 151,98 lira olan 3 paket et ürününü, parasını ödemeden marketten çıkarmaya çalıştığı belirtildi.

2,5 YIL HAPİS TALEBİ

Savcılıkça hazırlanan mütalaada, Avidor’un imkanı olmasına rağmen daha fazla mal almadığı ve Türk Ceza Kanunu'ndaki 145. madde gereği, çalmaya teşebbüs ettiği malın değerinin az olduğu hususlarının gözetilmesi gerektiği aktarıldı. Mütalaada, sanığın ‘bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hırsızlığına teşebbüs’ suçundan 2.5 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.



Mütalaanın ardından sanık avukatlar, savunmalarını hazırlamak için süre talep etti. Mahkeme, sanık avukatlarına savunma için süre vererek duruşmayı erteledi.



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