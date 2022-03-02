Türkiye Gazetesi

Kocaeli'nin Derince ilçesinde evinde tek başına yaşayan Tolga Görez silahla vurularak öldürüldü. Akşam iş çıkışı Tolga Görez'in evine giden kardeşi Ferdi Görez, abisini silahla vurulmuş şekilde kanlar içinde buldu.

Ağabeyini kanlar içinde gören Ferdi Görez, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri incelemelerinin ardından Tolga Görez’in cenazesi otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.

KAN DONDURAN DETAY

Öte yandan cinayetle ilgili kan donduran bir detay ortaya çıktı. İddiaya göre, Ferdi Görez’i arayan U.A., "Ağabeyini vurdum, haberin olsun" dedi. Gelen telefon üzerine Ferdi Görez, ağabeyinin evine gittiğinde acı tabloyla yüzleşti.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.

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