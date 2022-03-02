Türkiye Gazetesi

Bartın Ulus ve Kastamonu Pınarbaşı yolundaki 1030 rakımlı Soğucaksu geçidinde gece yarısı etkili olan kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı. Mart ayında yağan kar ile doğa yeniden beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığının 10 santime ulaştığı bölgede, Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Karabük'te de yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sonrası doğa beyaz örtüyle kaplandı.

BU GECEDEN İTİBAREN YAĞIŞ ARTACAK

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü sarı kod uyarısı ile Batı Karadeniz'de yoğun kar yağışı uyarısında bulunarak, " Bu gece yarısından itibaren etkisini arttırması beklenen kar yağışının 5 Mart Cuma sabahına kadar Karabük, Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce , Kastamonu ve Sinop illerinin 200 metre üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli ve 10-20 cm olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar buzlanma ve don gibi olumsuzlara karşı dikkatli olunması" ifadelerine yer verdi.

Meteoroloji açıkladı: Kar yağışı geri dönüyor Yurt genelinde Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz ile Adana, Osmaniye, Hatay, Samsun, Çorum, Amasya, Rize ve Artvin kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacak.

Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı Bolu’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış Bolu Dağı geçişinde yerini kar yağışına bıraktı.