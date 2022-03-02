Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanlığının yaptığı kontrollerde Ankara’nın Sincan ilçesindeki bir kasapta bulunan sucuk ürünlerinde 0,1 oranında domuz etine rastlandı.

Olayın 3 yıl öncesine dayandığını söyleyen iş yeri sahibi Ece Öztürk, “Bu olay yaklaşık 3 sene öncesine dayanan bir olay. 3 sene önce bizim dükkanda sucuk yapmamız yasaktı. Dışarıdaki bir firmaya sucukları verdik yapması için. Sucuğun içerisine yüzde 0,1 oranında bir domuz eti katılmış. Daha sonra biz bu firma ile mahkemelik olduk. Mahkeme devam ediyor. Ceza yedik. O olaydan sonra sucukları imha ettik. Satışa sunmadık. O şirketle bir daha çalışmadık. Olayın bizimle hiçbir alakası yok. Tamamen o şirketle alakalı” diye konuştu.

"KESİNLİKLE SATMAZLAR"

İş yerinin müşterisi olduğunu söyleyen Ülkü Eliağır ise, “Bunlar bizim komşumuz. Allah razı olsun çok iyiler ama aldıkları firmadan domuz etini bunlar kesinlikle satmaz. Tahmin bile etmiyorum. Aldıkları firmada içerisine ne koyduklarını nereden bilsinler” dedi.

Eşek de yedirmişler domuz eti de Tarım Bakanlığının yaptığı denetim ve incelemeler sonucunda takviye edici gıda maddelerinde ilaç etken maddelerine rastlanırken, restoran ve et-et ürünü satan firmaların ürünlerinde ise at, eşek ve domuz eti çıktı.

Antalya'da durdurulan lüks minibüsün içinden 420 kilo domuz eti çıktı Antalya'nın Serik İlçesi'nde, polisin durdurduğu minibüste 420 kilo domuz eti ele geçirildi.

Aydın'da satışa hazır 5 ton domuz eti ele geçti Aydın'ın Koçarlı İlçesi'nde, jandarmanın yaptığı operasyonla yaklaşık 5 ton satışa hazır domuz eti ele geçirdi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.