Türkiye Gazetesi

Bodrum’da sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış aralıklarla etkili oluyor. Zaman zaman hızını arttıran yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintiler oluştu. Araçlar, su birikintilerinde yavaş ilerlemek durumunda kaldı.

RÖGORLAR TAŞTI

Yağışla birlikte ilçedeki kanalizasyon hatlarındaki rögarlarında taşmalar meydana geldi. Taşan rögarlardan çevreye kötü kokular yayıldı.

Evlerine ulaşımın dere yatağından sağlandığı Bitez Mahallesi’nin bazı noktalarında yine bilindik manzaralar yaşandı, vatandaşların caddeye araçla ulaşımları kesildi.

Bodrum’da yağışın akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği belirtildi.

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