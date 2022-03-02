Türkiye Gazetesi

Antalya Manavgat Taşağıl Mahallesi’nde Mustafa Kökçü’ye ait iki katlı evde önceki gün 00.00 sularında yangın çıktı. Alevler, çatının ve duvarların plastik malzemeden olması sebebiyle hızla büyüdü. Mustafa Kökçü, eşi Ayşe ve kızı Mehtap Kökçü’yü alarak dışarı çıkardı. Ancak Ayşe Kökçü, ölen oğlunun fotoğrafları ve kuşlarını kurtarmak için tekrar eve girdi. Alevlerin arasında kalan kadın, feci şekilde can verdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdükten sonra cesede ulaştı. Eşini kaybeden Mustafa Kökçü “Yatağımda yatıyordum. Alevleri gördüm. Eşim televizyonda belgesel seyrediyordu. Kızımla ikisini alıp yalın ayak kaçtık. Bahçeden hortumla müdahale etmeye çalıştım. Fakat eşim içeri girdi, bir daha da çıkmadı. Yangının sobadan kaynaklı olduğunu düşünüyorum” dedi.



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