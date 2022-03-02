Denizli'de kar hayatı olumsuz etkiliyor, yarın tüm okulların tatil edileceği bildirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartlarının insan sağlığı ve trafik güvenliği açısından risk oluşturduğu belirtildi. Bu yüzden kent genelinde tüm seviyedeki okullarda yüz yüze eğitime 3 Mart perşembe günü ara verildiği kaydedildi. Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin yarın idari izinli sayılacağı ifade edildi.
Yargıtay’dan resmi tatil izinleriyle ilgili emsal karar Yargıtay emsal niteliğinde karar imza attı. Ulusal bayram ve genel tatil gününde çalışmanın diğer herhangi bir günde çalışmak suretiyle telafisinin mümkün olmadığını hükmetti. Yüksek mahkeme aldığı kararla işverenlerin sıkça başvurduğu ‘denkleştirme izin formülü’ne dur dedi.
'Rus turistler tatil için Türkiye'ye yönelecek' Rusya'nın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Büyükelçisi Stanislav Osadchiy, GKRY'nin Rus uçaklarına hava sahasını kapatma kararına tepki göstererek Rus turistlerin yaz sezonunda Kıbrıs Rum kesimi yerine Türkiye'yi yöneleceğini söyledi.
Denizli'de okullar tatil edildi
Denizli’de yoğun kar yağışı sebebiyle yarın tüm okulların tatil edildiği duyuruldu.
Denizli'de kar hayatı olumsuz etkiliyor, yarın tüm okulların tatil edileceği bildirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartlarının insan sağlığı ve trafik güvenliği açısından risk oluşturduğu belirtildi. Bu yüzden kent genelinde tüm seviyedeki okullarda yüz yüze eğitime 3 Mart perşembe günü ara verildiği kaydedildi. Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin yarın idari izinli sayılacağı ifade edildi.
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