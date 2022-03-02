Türkiye Gazetesi

​Karabük'te 2 kişinin kavgası 1'nin ölümü ile son buldu. Olay, Yenişehir Mahallesi Göktürkler Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Fatih Sivri (37) Sabit Öztürk ile kız meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Öztürk, yanında getirdiği bıçakla Sivri’yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Fotoğraftaki öldürülen Fatih Sivri

KALDIRILDIĞI HASTANEDE CAN VERDİ

​Kanlar içerisinde kalan talihsiz adam ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fatih Sivri, kaldırıldığı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Acı haberi alan Sivri'nin yakınları hastanede sinir krizi geçirirken, cinayet zanlısı polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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