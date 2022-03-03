Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı son raporlara göre 34 ilde kar yağışı etkisini artıracak. Yurdun genelinin çok bulutlu, Marmara, Ege ve Akdeniz'in batısı dışında yurt genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun kıyı kesimleri, Doğu Anadolu’nun batısı ve Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak; Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak; iç ve doğu kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor

ÇIĞ VE BUZLANMA RİSKİ

Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunurken, iç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşecek, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgar, iç ve batı kesimlerde kuzeyli, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esecek.

Meteoroloji'den 66 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı

GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA KUVVETLİ YAĞIŞ

Yapılan son değerlendirmelere göre; Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde etkisini arttırması beklenen sağanak yağışların; Adıyaman çevreleri ile Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman ve Siirt illerinin kuzey kesimlerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2/12 saat) olması bekleniyor. Yağışların 1500 m üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar olarak başlayacağı Perşembe günü zamanla kar yağışının 1000 m üzeri yerlerde de etkili olacağı tahmin ediliyor.

AKDENİZ'DE FIRTINA

Antalya’nın iç kesimleriyle birlikte Akdeniz Bölgesi’nin iç kesimleri (Adana, Mersin, Kahramanmaraş) ile Karaman, Sivas ve Niğde çevreleri ve Kayseri’nin güneyinde güneyli yönlerden fırtına (30-70 km/saat) ve kısa süreli olarak kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı

İÇ ANADOLU’NUN DOĞUSU İLE ORTA KARADENİZ ‘İN İÇ KESİMLERİNDE KUVVETLİ KAR

Bugün hava sıcaklıklarındaki azalmayla birlikte İç Anadolu’nun doğusu (Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Sivas), Tokat ve Amasya ile Samsun, Ordu ve Giresun’un yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışlarının etkili olması bekleniyor. İl merkezlerinde 4-10 cm, yükseklerde 10-20 cm civarı örtü yapması beklenen kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 1

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu 7

İzmir: Parçalı bulutlu 10

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 14

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 14

Samsun: Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksekleri kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6

Trabzon: Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksekleri kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışlı 8

Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur, zamanla kısa süreli kuvvetli kar yağışlı 4

Diyarbakır: Çok bulutlu, kuzey kesimlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 16

Meteoroloji'den sarı ve turuncu uyarı: Yoğun kar bekleniyor (2 Mart 2022 hava durumu) Meteoroloji 34 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı verdi, Marmara'nın bir bölümü ve Kıyı Ege dışında yurt genelinde sağanak ve kar yağışı beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji'den yoğun kar ve fırtına uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, yurdun bazı bölgelerinde yoğun kar ve fırtına bekleniyor.