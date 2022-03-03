Türkiye Gazetesi

Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesinde olay meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Ökkeş İlhan Kılıç’ı (28) günlerce takip eden Can D. (30), her gün geçtiği yola pusu kurdu. Kılıç geldiği esnada belinden tabancasını çıkaran Can D., sokak ortasında husumetlisine 5 el ateş açtıktan sonra yaya olarak kaçmaya başladı. Başından ve göğsünden isabet eden kurşunlarla ağır yaralanarak kanlar içinde yere yığılan Kılıç’ı gören esnaf Ahmet Demir, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık görevlileri nabzı zayıf atan Kılıç'ı kalp masajı yaparak Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Sokak ortasında kurşunların hedefi olan Kılıç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BOŞ KOVAN VE SOPA ELE GEÇİRİLDİ

Bölgeye gelen Olay Yeri İnceleme ekipleri çalışmalarını gerçekleştirirken, etrafta boş kovan ve sopa ele geçirildi. Çevrede geniş önlemler alan polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda kaçan Can D.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Kurşunların isabet ettiği park halindeki otomobil ise incelenmek üzere otoparka çekildi.

KAFASINDAN MERMİ GİRDİĞİNİ GÖRDÜM

Olayın görgü tanığı olan ve görevlileri arayan Ahmet Demir, yaşananları, “Ben içeride çalışıyordum, silah sesi duyuncaya kadar dışarıya çıktım. Direk sağa döndüğümde vurulan şahıs sırtı arabaya dayanmış vaziyette birkaç tane mermi girdiğini bir tanesinin ise kafasından girdiğini gördüm. Hemen ambulansı aradım 112’yi, ondan sonra sağlık ekipleri ve polisler geldi. Sağlık ekipleri nabzına baktığında çok hafif nabız atıyordu. Ambulansa bindiler götürdüler” şeklinde anlattı.

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