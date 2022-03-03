Türkiye Gazetesi

Ankara dün gece başlayan kar yağışı ile beyaza bürünürken, şehrin yüksek kesimlerinde hayatı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerine kadar etkili olan kar yağışı ana arterlerde yapılan çalışmalar sayesinde herhangi bir soruna neden olmazken, Çankaya ilçesinin ara sokaklarında vatandaşların zor anlar yaşamasına neden oldu.

TRAFİK KAZALARINA SEBEP OLDU

Bazı sokaklarda ağaçlar yıkılırken, kar bazı noktalarda ise trafik kazalarına ve kaymalara sebep oldu.

Meteoroloji açıkladı: Kar yağışı geri dönüyor Yurt genelinde Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz ile Adana, Osmaniye, Hatay, Samsun, Çorum, Amasya, Rize ve Artvin kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacak.

Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı Bolu’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış Bolu Dağı geçişinde yerini kar yağışına bıraktı.