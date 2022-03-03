Türkiye Gazetesi

Didim'de meydana gelen kazada 14 yaşındaki çocuk kamyonetin altında kalarak can verdi. Acı haber tüm ilçeyi üzerken feci kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza; Didim Söke yolu Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Barbaros Hayrettin Paşa Anadolu Lisesi öğrencisi Ömer Geyik'e, yola çıktığı esnada A.G. yönetimindeki kamyonet çarptı. Kaza sonrası kamyonet sürücüsü durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirerek yardım istedi.

SÜRÜCÜ KAZA SONRASI FENALANDI

Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, araç sürücüsünün olaydan sonra fenalık geçirdiği öğrenildi.



İntihar ettiği söylenen liseli gencin katili annesi çıktı! Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşanan kan donduran olayda intihar ettiği ileri sürülen liseli gencin tartıştığı annesi tarafından boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı.



Liseli Nefise Buruk'u yaya geçidinde kamyonet ezdi Mersin'de 16 yaşındaki Nefise Buruk'a yaya geçidinde araba çarptı. Havaya savrulup yere düşen liseli kız, hayatını kaybetti.