Türkiye Gazetesi

İstanbul Beşiktaş'a bağlı Ortaköy Yıldız Mahallesi, Ortaköy Salhanesi Sokak'taki ünlü bir otelde dün saat 01.00 sularında dehşet verici bir olay yaşandı. Otelin 7. katındaki bir odada kalan 40 yaşındaki Ebru C, balkondan beton zemine düştü. Görevlilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi geldi. Hastaneye kaldırılan kadın kurtarılamazken olay esnasında odada bulunan kocası Özgür A. (35) gözaltına alındı.

SÜRÜKLEYEREK ODAYA SOKMUŞ

Almanya'nın Hamburg şehrinde yaşadığı öğrenilen çiftin 25 Şubat Cuma günü İstanbul'a geldiği öğrenildi. İkilinin, olaydan birkaç saat önce bir mekanda alkol aldığı ve burada sürekli tartıştıkları belirlendi. Bu kavgaların otelde de sürdüğü aktarıldı. Bir ara kadının odadan çıktığı, peşinden gelen kocasının sürükleyerek içeri soktuğu ifade edildi.

KOCANIN YÜZÜNDE TIRNAK İZLERİ VAR

Ayrıca Özgür A'nın yüzündeki tırnak izleri de dikkat çekti. Şüphelinin sorgusu sürerken polis, olayın cinayet mi, kaza mı yoksa intihar mı olduğunu araştırıyor.



Genç polisten acı haber: Otel odasında ölü bulundu Gaziantep'te 34 yaşındaki polis memuru, otel odasında kafasından vurulmuş halde ölü bulunurken olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.



Hemşirenin otel odasında şüpheli ölümü Ordu'da görev yapan hemşire Emel Yüce'nin, otel odasında cesedi bulundu. Yüce'nin neden öldüğü araştırılıyor.