İstanbul Ümraniye'ye bağlı Site Mahallesi'ndeki adrese gelen Türkmenistan uyruklu A.U. (37), Kırgızistan uyruklu Aıdınah A'yı (41) boğazından bıçakladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Aıdınah A'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Kurye olarak çalıştığı öğrenilen A.U. gözaltına alındı.
ÖLDÜRÜLEN KADIN DAHA ÖNCE ŞİKAYETÇİ OLMUŞ
Öte yandan, Aıdınah A'nın kendisini darbeden zanlıdan 24 Şubat'ta şikâyetçi olduğu öğrenildi. Şahsın, 'basit yaralama' suçundan tutuklanması talebiyle sevk edildiği mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı aktarıldı. İkilinin bir ara birlikte olduğu iddia edildi.
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