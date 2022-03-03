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İstanbul'da feci kaza! 1 kişi ölü var, E-5 kilit
03.03.2022 - 16:19 | Son Güncelleme: 03.03.2022 - 16:21
Türkiye Gazetesi
E-5 Karayolu Darülaceze mevkiinde hafriyat kamyonu ve bir motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, arkasında bulunan kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Merter istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
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831924 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/831924.aspx
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