Samsun İlkadım'da yaşayan A.K, yolda yürürken eski fuar alanında bulunan bir düğün salonunu fark etti. Salondan içeri giren şahıs, iddiaya göre düğün pastasından yedi. İş yeri sahibi şahsı görüp polis ekiplerine haber verdi. İhbar sonrası olay yerine güvenlik güçleri sevk edildi. Polis, A.K'yi gözaltına aldı, kelepçeleyip karakola götürdü. Emniyet'teki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Burada, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bursa’da 10 katlı düğün pastasını çaldılar Bursa’da maket pasta yapan bir dükkanın önünde 2 yıldır sıcağa, soğuğa ve yağmura dayanan 10 katlı pasta hırsızlara dayanamadı. Küçücük arabanın tavanına yükleyerek pastayı çalan hırsızlar, güvenlik kameralarına yansıdı.
Diana’nın düğün pastası bin 850 sterline satıldı: Yemeyin uyarısı yapıldı Galler Prensi Charles ve Leydi Diana Spencer'ın 1981'deki düğününden kalan 40 yıllık bir dilim pastanın İngiltere'de düzenlenen açık artırmada bin 850 sterline (22 bin TL) satıldığı açıklandı.
Düğün pastası yedi, gözaltına alındı
Samsun'da bir kişi, düğün salonuna girip pastadan yedi. Polis tarafından gözaltına alınan şahsa kelepçe takıldı.
Samsun İlkadım'da yaşayan A.K, yolda yürürken eski fuar alanında bulunan bir düğün salonunu fark etti. Salondan içeri giren şahıs, iddiaya göre düğün pastasından yedi. İş yeri sahibi şahsı görüp polis ekiplerine haber verdi. İhbar sonrası olay yerine güvenlik güçleri sevk edildi. Polis, A.K'yi gözaltına aldı, kelepçeleyip karakola götürdü. Emniyet'teki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Burada, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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