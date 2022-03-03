Türkiye Gazetesi

Anne Meral N.'nin (77) İzmir’in Menemen ilçesi Ulucak Mahallesi'nde yaşayan kızı ve eşinden bir süredir haber alamadığı ihbarı üzerine polis ekipleri, 10 katlı apartmanın 5’inci katındaki daireye gitti.

Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Emine S. (52) ve Münir S.'nin (52) hareketsiz yattığını gördü.

BOĞAZINDA MORLUKLAR OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Sağlık ekiplerince yapılan inceleme sonucu çiftin hayatını kaybettiği belirlendi.

Emine S.'nin boğazında morluklar olduğu, Münir S.'nin ise başından pompalı tüfekle vurulduğu tespit edildi.

EŞİNİ ÖLDÜRDÜKTEN SONRA İNTİHAR ETTİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Pompalı tüfeğin cesedin yanında bulunduğunu belirleyen ekipler, Münir S.'nin eşini boğarak öldürdükten sonra pompalı tüfekle intihar ettiğini değerlendiriyor.

Çiftin cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı

BİR SÜREDİR TEDAVİ GÖRÜYORDU

Öte yandan emekli olan Münir S.'nin kanser hastası olduğu ve bir süredir tedavi gördüğü öğrenildi.

Eski Aydın Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Selçuk ölü bulundu Aydın’da Hüseyin Aksu ve İlhami Ortekin'in belediye başkanlıkları döneminde Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapan ve Ümraniye’de bir apartman dairesinde yaşayan Mustafa Selçuk’a evinde ölü bulundu.

48 yaşındaki şahıs babasının evinde ölü bulundu Muğla’nın Yatağan ilçesinde Samet Bulut babasının evinde ölü olarak bulundu.

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