Samsun'da zehir tacirlerine operasyon düzenlendi, 26 kişi gözaltına alındı. Samsun İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü. Bu kapsamda belirlenen 22 adrese operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda, 2 kilo 361 gram kubar esrar maddesi, 217 gram sentetik uyuşturucu, 42 sentetik hap, 3 tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirildi. Operasyonlarda 26 şüpheli gözaltına alındı.
Uyuşturucu, kan ve para! Büyükçekmece'deki kazının detayları ortaya çıktı Büyükçekmece'de 4 gündür devam eden kazının sırrı çözüldü. Olayın perde arkası kan dondurdu. İşin içinde kirli polisler, uyuşturucu baronları ve cinayet var...
İzmir'de 11 ilçede uyuşturucu operasyonu: 54 gözaltı İzmir'de 11 ilçede İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 54 kişiden 16'sı tutuklandı.