Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ta korkutan bir yangın meydana geldi. Yangın Dolmabahçe Sarayı'nın selamlık bölümünde çıktı. Tarihi eserlerin restore edildiği marangozhanede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı.

Görevli personel durumu fark ederek itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Beşiktaş ve Beyoğlu Belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri yangını söndürmek üzere yoğun bir şekilde çalışmalara başladı.

Beşiktaş'taki Dolmabahçe Sarayı'nda nedeni henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü.

Yangın çalışmalar sonucu kısa sürede büyümeden söndürülürken yangının çıkış nedeni ve herhangi bir tarihi eserin zarar görüp görmediğine ilişkin inceleme başlatıldı.

İstanbul'da 4 katlı binada yangın: 1 ölü Pendik'te sabah saatlerinde yangın çıkan dört katlı binanın giriş katındaki dairede mahsur kalan ve bacakları olmadığı öğrenilen 84 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Esenyurt'ta akaryakıt istasyonunda yangın Esenyurt'ta bir akaryakıt istasyonunda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Bayrampaşa'da gıda üretim tesisinde yangın Bayrampaşa’da gıda üretimi yapan bir fabrikanın imalathanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen ve can kaybı ile yaralanmanın olmadığı yangının çıkış nedeni araştırılıyor.