Türkiye Gazetesi

Tokat- Niksar kara yolu Almus kavşağı yakınlarında olay meydana geldi. Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığında görev yapan askerleri taşıyan Uzman Çavuş Mustafa Sağlam idaresindeki servis aracı, buzlanma nedeni ile devrilerek bariyere çarptı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan uzman çavuşlar İsmail Elgin, Muammer Kurt ve Ali Yiğit yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulanslara yaralılar Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi.

EVLİ VE BİR ÇOCUK BABASI ASKER ŞEHİT OLDU

Kazada ağır yaralanan Elgin, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Evli ve bir çocuk babası askerin cenazesi törenin ardından memleketi Samsun’a gönderilecek.

MSB duyurdu: Silah kazası sonucu bir askerimiz şehit oldu Milli Savunma Bakanlığı, Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Çete'nin silah kazası sonucu şehit olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren şehit oldu Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren Senegal'de kalp krizi geçirerek şehit oldu.