Türkiye Gazetesi

Kış aylarıyla beraber soba kaynaklı zehirlenmeler can almaya devam ediyor. Gaziantep'te yaşlı bir çift iddiaya göre sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri için hayatını kaybetti.

İddiaya göre, gece saatlerinde sobayı yaktıktan sonra uyuyan Cuma (77) ve Emine (80) Barna çiftinden yakınları uzun süre haber alamadı. Haber alamayınca eve giren yakınları, yaşlı çifti hareketsiz yatarken buldu.

Daha sonra durum 112 Acil Sağlık ve jandarma ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Cuma-Emine Barna çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Hayatını kaybeden yaşlı çiftin cansız bedenleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİDEN SONRA

Yaşlı çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettikleri iddia edilirken, kesin ölüm nedenlerinin yapılacak otopsinin ardından netleşeceği öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Ölen yaşlı çiftin cansız bedenleri evden çıkarılırken yakınları gözyaşı dökerek feryat etti.

Aydın'da karbonmonoksit zehirlenmesi, iki kişi hayatını kaybetti Aydın’ın Söke ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti.

Kayseri’de sobadan sızan karbonmonoksitten 3 kişi zehirlendi Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit nedeniyle 3 kişi zehirlendi.

Gaziantep'te karbonmonoksit faciası Gaziantep’te dün gece etkili olan fırtına nedeniyle 77 kişi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenmeleri sonucu hastaneye kaldırıldı. Hastanelere kaldırılanlardan biri ise hayatını kaybetti.