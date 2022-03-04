Türkiye Gazetesi

Alkollü bir şekilde M.G., isimli şahsın iş yerine giderek bıçakla tehdit ve hakaretlerde bulunan A.G., isimli şahıs ardından olay yerinden kaçtı. Sonrasında ise aralarında daha önceden husumet olduğu bildirilen M.Y., isimli kadının evine giden şahıs bu defa eve zorla girmeye çalışı yine bıçakla kadını tehdit etti. Kadının polise haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen motosikletli polis timleri ardından şahsa müdahale etmek istedikleri sırada şahıs bu defa bıçakla saldırmak istedi.

POLİS ŞÜPHELİYİ ZOR KULLANARAK ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Bunun üzerine polis ekipleri şüpheliyi zor kullanarak etkisiz hale getirdi. Şahıs alkollü olduğu için olay yerine çağrılan 112 Acil servis ambulansı ile hastaneye kaldırıldı. Sonrasında ise şahıs işlemlerinin tamamlanmasının ardından sev edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, şahsın yapılan kimlik sorgulamasında ise 24 ayrı suç kaydının olduğu bildirildi.

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