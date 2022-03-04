Türkiye Gazetesi

Trabzon’un Ortahisar ilçesindeki Beşirli mahallesinde bulunan Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü’ndeki amenajman biriminde mühendis olarak görev yapan Recep Şibil (37), sabah mesai saatinin başlamasından bir süre sonra çalışma arkadaşlarına, “Beni yalnız bırakın” dedi.

ODASINDA BAŞINA ATEŞ ETTİ

Arkadaşlarının dışarıya çıkmasıyla mühendis yanında bulundurduğu tabanca ile odasında başına ateş etti. Silah seslerini duyan çalışma arkadaşları odaya girdiğinde Şibil’i kanlar içerisinde buldu.

HAYATINI KAYBETTİ

Durum 112 acil servis ekiplerine bildirilirken, Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü’ne gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan Recep Şibil Fatih Devlet Hastanesine sevk edildi.

Mühendis Şibil yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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