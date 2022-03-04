Türkiye Gazetesi

Van'da polisin şüphe üzerine durdurduğu bir kamyonette 150 kilo 120 gram eroin bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu.

Narkotik dedektör köpeği "Thor" ile yapılan aramalarda 150 kilo 120 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.



Şırnak'ta bir arabadan 31 kilo eroin çıktı Şırnak'ta bir arabanın içinden 31 kilo 14 gram eroin çıktı, 2 kişi gözaltına alındı.



Yolcu otobüsünden 65 kilo eroin çıktı Malatya'da gir yolcu otobüsünde 65 kilodan fazla eroin ele geçirildi, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.