Bartın'da Mart ayında 1 metre kar var. Ulus ilçesine bağlı 1060 rakımlı Elmacık köyünde etkili olan kar yağışı sonrası kar kalınlığı 1 metreye ulaştı. Kardan kapanan yollar ise İl Özel idare ekiplerinin çalışmaları sonrası yeniden ulaşıma açıldı. Köy muhtarı Yılmaz Aytar, köylerinin Bartın’ın en yüksek ve en son köyü olduğunu ifade ederek, “1060 rakımlı köyümüze kar çok yağıyor. Sağ olsun ekiplerimiz kapanan yollarda kar küreme çalışmaları yapıyor” dedi.
Muş’ta kar kalınlığı 3 metreyi aştı Muş’ta kar kalınlığının yer yer 3 metreyi aştığı Üçevler grup köy yolunda genişletme çalışmaları başlatıldı.
Ilgaz Dağı'nda kar kalınlığı 1,5 metreyi aştı, manzara hayran bıraktı Çankırı-Kastamonu sınırında bulunan Ilgaz Dağı’nda kar kalınlığının 1,5 metreye yükselmesi ile kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Manzarası ile mest eden dağ havadan görüntülendi.
Bartın'da 1 metre kar var
Bartın’da yüksek kesimlerde 2 gündü etkisini gösteren kar yağışı hayat olumsuz etkilendi. Bir çok köy yolu kapanırken kar kalınlığı ise 1 metre olarak ölçüldü.
Bartın'da Mart ayında 1 metre kar var. Ulus ilçesine bağlı 1060 rakımlı Elmacık köyünde etkili olan kar yağışı sonrası kar kalınlığı 1 metreye ulaştı. Kardan kapanan yollar ise İl Özel idare ekiplerinin çalışmaları sonrası yeniden ulaşıma açıldı. Köy muhtarı Yılmaz Aytar, köylerinin Bartın’ın en yüksek ve en son köyü olduğunu ifade ederek, “1060 rakımlı köyümüze kar çok yağıyor. Sağ olsun ekiplerimiz kapanan yollarda kar küreme çalışmaları yapıyor” dedi.
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