Türkiye Gazetesi

Balıkesir Karesi ilçesi Ziyaretli Mahallesi'nde oturan iki çocuk annesi Rümeysa Aydın (28) ile kocası Murat Aydın arasında geçen yıl 13 Ağustos'ta çıkan tartışma kanlı bitti. Genç kadın, kocasını pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Yedi aylık hamile olan zanlı, polise verdiği ifadede eşinin kendisine sürekli şiddet uyguladığını ve ölümle tehdit ettiğini söyledi. Rümeysa Aydın tutuklanırken dava bugün Balıkesir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

'Kasten öldürme' suçundan yargılanan tutuklu sanık, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Aydın, mahkeme heyetine kendisini ve çocuklarını savunduğu için böyle bir olayın geliştiğini söyleyerek beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti de "meşru müdafaa" kapsamında Aydın'ın beraatına karar verdi.

Halil Falyalı cinayetinin zanlıları cezaevine gönderildi Ünlü kumarhaneci Halil Falyalı arabasındayken arabasındayken uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybetmişti. Cinayetle ilgili soruşturmada 3 kişi cezaevine gönderildi.

Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme: Cemal Metin Avcı’nı kardeşine müebbet istemi Muğla’da vahşice öldürülen Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı’nın kardeşi Mertcan Avcı hakkında, ‘cinayete iştirak’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi ile dava açıldığı öğrenildi.

Almanya'yı dehşete düşüren cinayet: Gurbetçi kadını eşi katletmiş! Almanya'da eşi ve 4 çocuğu ile yaşayan 9 gündür kayıp Elif Uzunoğlan'ın kocası tarafından öldürülerek evlerinin bahçesine gömüldüğü ortaya çıktı. Karısını öldürdüğünü itiraf eden katil koca Gaziantep'te gözaltına alındı.