Türkiye Gazetesi

Azor Adaları'ndan başlayıp Güneydoğu Asya'ya kadar uzanan Alp-Himalaya deprem kuşağında yer alan Türkiye, sık sık deprem haberleri ile gündeme geliyor. Bu kapsamda bir deprem haberi de Denizli'den geldi. Denizli’de merkez üssü Çameli ilçesi olan 2.0 büyüklüğünde hafif şiddetli bir deprem meydana geldi.

DEPREM HAFİF ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİ

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi verilerine göre; bugün saat 17.19’da merkez üssü Denizli'nin Çameli ilçesi olan 2.0 büyüklüğünde hafif şiddetli bir deprem meydana geldi.

Yeni Zelanda’da 6,6 büyüklüğünde deprem oldu Yeni Zelanda’nın Kermadac Adaları'nda 6,6 büyüklüğünde deprem meydana oldu.

Marmara depremi için korkutan sözler: 7.2 büyüklüğünde olacak Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Marmara'da yapılan bilimsel çalışmalarda bir enerjinin biriktiğini belirterek, "Süre geçtikçe biriken enerji artıyor. Biriken enerji ne demek, olası depremin büyüklüğünün artması demek. Marmara için benim de içinde yer aldığım bilimsel bir çalışma 7.2 diyor" dedi.

Antalya Kemer'de 4.6 büyüklüğünde deprem oldu Antalya'nın Kemer ilçesinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem oldu. İşte AFAD'ın açıklaması ve son gelişmeler...