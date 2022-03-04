Türkiye Gazetesi

Trafik kazası bu defa Malatya'da 2 cana mal oldu. Malatya'nın Hekimhan ilçesinde bulunan bir tünelin çıkışında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü.

ARAÇ SÜRÜCÜSÜ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Kaza, saat 18.30 sularında Malatya-Hekimhan karayolu üzerinde bulunan Çebis Tüneli’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Uğur Kara’nın (28) kullandığı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tünel çıkışında beton bloklara çarptı. Feci kazada araç sürücü olay yerinde, araçta yolcu olarak bulunan Belkıse Deniz (24) kaldırıldığı Hekimhan Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.



Hayatını kaybeden araç sürücüsü ile Belkıse Deniz’in cenazesi Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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