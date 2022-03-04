Türkiye Gazetesi

Malatya’da 24 yaşındaki genç bir anda ortadan kaybolarak sırra kadem bastı. Kayıp gencin hayatından endişe eden arkadaşları polis ekiplerine haber verdi. Talihsiz gencin yalnız yaşadığı eve giren polisler, şahsı doğalgaz borusuna asılı halde buldu.

ÖLDÜĞÜ ODADA MEKTUP BULUNDU

Olay, 19.00 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Ferhadiye Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Muhammet Ümit Bayrak (24) iki gün önce çalıştığı işyerinden izin alarak Evliyaoğlu Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın ikinci katındaki ikametine geldi. Bir süre sonra Bayrak’tan haber alamayan arkadaşları polis ekiplerinden yardım istedi. İkamete giden ekipler Muhammet Ümit Bayrak’ı salonda doğalgaz borusuna iple asılı halde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde gencin hayatını kaybettiği belirlenirken, salonda Muhammet Ümit Bayrak’ın kaleme aldığı belirtilen bir de mektup bulundu.



Dört yaşında iken annesini kaybeden babasının il dışında yaşadığı öğrenilen Muhammet Ümit Bayrak’ın cenazesi Cumhuriyet Savcısı ile polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.



Polis ekiplerince ilk bulgulara göre intihar olarak değerlendirilen olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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