Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 5 Mart 2022 hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmelere göre yurdun büyük bölümünde hava açık ve parçalı bulutlu olurken, Batı kesimlerde yağmur ve kuvvetli sağanak bekleniyor.

İSTANBUL VE ÇEVRESİNDE SAĞANAK

Sağanak yağışların İstanbul dahil olmak üzere Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile İç Anadolu'da Eskişehir ve Hatay çevrelerinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ve Afyonkarahisar çevreleri ile Antalya'nın yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar beklenirken; yağışların öğle saatlerinde Aydın, Muğla ve Denizli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

SICAKLIK 3-5 DERECE ARTACAK

Yapılan tahminlere göre hava sıcaklığı iç ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayak, mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarin ise genellikle kuzey ve batı, zamanla Marmara'da güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

5 Mart 2022 hava durumu tahmin haritası

SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü beklenen yoğun sağanak nedeniyle Aydın, Balıkesir, Çanakkale, İzmir ve Manisa için sarı kodlu uyarı yayımladı.

Meteoroloji'den alınan bilgilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu şöyle olacak;

ANKARA: 7, Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL: 10, Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde hafif olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR: 14, Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ: 14, Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde hafif olmak üzere sağanak yağışlı

ADANA: 15, Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA: 16, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON: 10, Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP: 12, Parçalı ve çok bulutlu

Bodrum’da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi Muğla’nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.