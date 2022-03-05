Türkiye Gazetesi

Yoğun yağışlar Mersin'de denize bakanları dönüp bir kez daha baktırdı. Erdemli ilçesinde kıyıdan itibaren yaklaşık 1 kilometre açığa kadar dereden gelen çamurlu su denizin bir bölümünü kahverengiye çevirdi.

Meteorolojinin sağanak yağış uyarısı yaptığı hafta Mersin'de yağışlar etkili oldu ve yaylalarda oluşan taşkınlar Toroslardan dökülen Alata deresinden çamurlu şekilde akmaya başladı. Bir süredir çamurlu akan Alata deresi, döküldüğü Doğu Akdeniz’in kıyı kısmını kahverengiye boyadı.

Mersin' yağış sonrası akan çamurlar denizin rengini kahverengine çevirdi.

Dron ile de görüntülenen bölge de, çamurlu suyun yaklaşık 1 kilometre açığa kadar ulaştığı görüldü. Belirli bir noktada çamurlu su ile denizin mavi sularının sınır çizgisi gibi bir görüntü oluşturması ise dikkatlerden kaçmadı.

'YAĞIŞLARA SEVİNİYORUZ, DENİZE AKMASINA DEĞİL'

Yağışların hem memleket için hem de üretici için çok güzel olduğuna değinen Erdemli Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Yalçın Sakın denizin kahverengine dönüşmesine konuştu. Sakın, ”Yağışlara çok seviniyoruz. Ancak çevresel olarak düşündün mü sel sularının denize gelmesine sevinemiyoruz artık. Sahillere çöp hep dere yataklarından geliyor. Biz şimdi ağ atmaya korkuyoruz. Ağlarımıza poşetler, kutular, ıslak mendil dahil her şey geliyor. Diyoruz ya ıslak mendili temizlik için kullanıyoruz diye, doğaya attığımız zaman erimiyor, denizlere geliyor ağlara yapışıyor çok kötü oluyor. Bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor, doğayı ve denizi korumamız lazım." dedi.

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