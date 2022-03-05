Türkiye Gazetesi

Kadına şiddette eski sevgili dehşeti bitmiyor. Ankara'da Mamak'ta şiddet nedeniyle 4 yıl önce ayrıldığı erkek arkadaşı S.B'nin bir araya gelme isteğine olumsuz cevap veren S.S, 5 ocakta şe gitmek için evinden ayrıldığı esnada eski sevgilisi S.B tarafından yolu kesildi ve yüzüne kezzap atıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aynı gün yakalanan S.B. ifadesinde, eski kız arkadaşının yüzüne attığı maddenin "lavabo açıcı" olduğunu söyledi.

BİRÇOK SUÇTAN CEZASI İSTENDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianamede şüphelinin, "kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "sarkıntılık düzeyinde cinsel saldırı" ve "silahlı tehdit" suçlarından cezalandırılması talep edildi.

Savcılık sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğince "konutu terk etmeme" adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli hakkında dava açıldı.

İddianamede şüphelinin, "kasten yaralamadan" 6 aydan 1 yıl 6 aya, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmadan" 2 yıldan 10 yıla, "sarkıntılık düzeyinde cinsel saldırıdan" 2 yıldan 5 yıla ve "silahlı tehdit" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Toplamda 6 yıl 6 aydan 21 yıl 6 aya kadar hapsi istenen S.B'nin yargılaması, Ankara 40. Asliye Ceza Mahkemesinde yapılacak.

NE OLMUŞTU?

Mamak ilçesinde yaşayan kadın S.S, şiddet nedeniyle 4 yıl önce ayrıldığı erkek arkadaşı S.B'nin bir araya gelme isteğine olumsuz cevap vermiş bunun üzerine S.B, 5 Ocak'ta iş yerine gitmek için evinden ayrılan S.S'nin yolunu kesti ve belindeki ruhsatsız silahı göstererek, "Senin bugün işin bitecek, benden kurtulamazsın, seni öldüreceğim." ifadelerini kullanmıştı.

Kendisinden kaçmaya çalışan S.S'yi yakalayarak silah zoruyla yakınlardaki çocuk parkına götüren şüpheli, burada içinde kimyasal madde olan şişeyi cebinden çıkararak "Şişede kezzap var. Sen seç ya silah ya da kezzap ile bugün işini bitireceğim." diyerek tehditlerini sürdüren S.B, ardından kimyasal maddeyi S.S'nin yüzüne attı.

Kendi imkanıyla hastaneye giden S.S'nin yüzünün belirli bölgelerinde ikinci dereceden yanık olduğu belirlendi.

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