Türkiye Gazetesi

İstanbul Beşiktaş'ta bulunan 'Momo Bebeköy' isimli restoran skandal bir uygulamaya imza attı. Restorana giden iki genç kız, tesettürlü olmaları nedeniyle içeriye alınmadı. Duruma tepki gösteren genç kızlar, o anları telefon ile kaydetti.

"ALMAK ZORUNDA DEĞİLİZ"

Restoran çalışanının "Tesettürlü alamıyoruz. Burası özel mülk. Almak zorunda da değiliz" dediği anlar genç kızlar tarafından saniye saniye kaydedildi. Videonun sosyal medyada paylaşılması sonrası işletmenin tutumu ise sosyal medya kullanıcılarından büyük tepki gördü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Konuyla ilgili Beşiktaş Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Beş gün önce Bebek mahallemizde bulunan bir işletmede yaşandığı iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerle ilgili gerekli inceleme yapılmaktadır. İlçemizde bulunan kamu kurum ve kuruluş özel sektör işletmelerinde bütün vatandaşlarımı hiçbir ayrım gözetilmeden eşit şekilde bütün hizmetlerden faydalanmakta olup, aksi bir duruma daha önce olduğu gibi bundan sonra da asla müsaade edilmeyecektir" denildi.

Genç kızların konuyla ilgili emniyette şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

İzmir'de tesettürlü kadına saldırının görüntüleri ortaya çıktı İzmir'in Menemen ilçesinde, belediye otobüsünde tesettürlü bir kadına önce sözlü daha sonra elle tacizde bulunan şahsın tutuklanmasının ardından, olay anına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde E.Ç.’nin, oturduğu koltuktan yerinden kalması, kadınla tartışması ve yolcuların aramaya girmesi yer alıyor.