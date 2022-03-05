Türkiye Gazetesi

Sakarya'nın Taraklı ilçesine geçen yıl 14 Eylül günü motosikletiyle seyir halinde olan Halit Karapekmez (35), bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç devrildi. Ağır yaralanan sürücü, ambulansla götürüldüğü hastaneye yoğun bakıma alındı. Üç çocuk babası, 172 gündür verdiği hayat mücadelesini kaybetti.

Taraklı Devlet Hastanesinde temizlik personeli olarak görev yapan Karapekmez'in cenazesi, ikindi namazı müteakiben kılınan cenaze namazı sonrası Hacıyakup Paşalar Mahallesi'nde toprağa verildi.

Bakım parası aldığı engelli kardeşini öldürdü Samsun'da zihinsel engelli bir kadının şüpheli ölümü üzerine olayla ile ilgili gözaltına alınan 4 kişiden biri olan ölen kadının abisi tutuklandı.

Bakımevinde çekilen görüntülere tepki yağdı: İnsanlığın bittiği yer Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) bulunan bir bakımevinde çekilen görüntülere sosyal medyadan tepki yağdı. Yaklaşık 29 yıldır Vakıflar İdaresi bünyesinde hizmet veren bakımevinde yaşlıların yataklara bağlandığı duvarların küflerle kaplı olduğu dikkat çekti.