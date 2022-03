Türkiye Gazetesi

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Eskişehir ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ve Afyonkarahisar çevreleri ile Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; öğle saatlerinde Aydın, Muğla ve Denizli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; öğle saatlerinde Aydın, Muğla ve Denizli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

“MART KAR YAĞIŞI YOĞUN OLUR”

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Önümüzdeki perşembe ve cuma günleri Marmara dahil Kuzey ve Batı bölgelere Soğuk Hava girişi var. İstanbul dahil birçok bölgede kar yağışı görülebilir. Mart kar yağışı yoğun olur, ulaşıma dikkat. Takip edelim" dedi.

Prof. Dr. Şen, “Bugün Ege, Marmara, Batı Akdeniz, Hatay yağmurlu. Aydın, Muğla ve Denizli’de kuvvetli sağanak. Doğu Anadolu’nun güneyi kar yağışlı. Batıda sıcaklıklar 3-5 C artıyor. İstanbul öğleden sonra hafif yağmurlu sıcaklık 11 C. İzmir 15 Antalya 17 Ankara 7 C şeklinde açıklama yaptı.

0 DERECEYE KADAR DÜŞECEK

Meteoroloji orta ve uzun vadeli tahmin haritasında da sıcaklıkların hafta başından bu yana düşeceği görülüyor. İstanbul'da perşembe günü sıcaklık 0 dereceye kadar düşerken kentte karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji'den 66 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Yoğun kar ve fırtına geliyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı rapora göre, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da kar yağışı bekleniyor. MGM tarafından 66 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı.