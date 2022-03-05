Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı 5 Mart 2022 tarihli koronavirüs tablosunu açıkladı. Son 24 saatte 32 bin 389 yeni vaka tespit edilirken, 174 kişi hayatını kaybetti. Bir günde yapılan toplam test sayısı 360 bin 353, iyileşen sayısı 57 bin 894 oldu.

24 saatlik verilere göre 32 bin 389 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 174 oldu. Bir günde toplam 360 bin 353 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 57 bin 894 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,15 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 92,98 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 145 milyon 972 bin 393’e yükseldi.

AŞILAMA SIRALAMASI

5 Mart’ta açıklanan verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,2 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,3 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

4 MART 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

Dün açıklanan tabloya göre 38 bin 283 yeni vaka tespit edilmiş, 180 kişi yaşamını yitirmişti.

Koronavirüste son durum belli oldu: 38.283 yeni vaka, 180 vefat Sağlık Bakanlığı, son 24 saatlik koronavirüs tablosunu açıkladı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 38.283 kişinin testi pozitif çıktı, 180 kişi ise hayatını kaybetti.

3 Mart 2022 koronavirüs tablosu açıklandı Türkiye'de son 24 saatte 49.424 kişi korona oldu. Can kaybı ise 188 olarak kaydedildi.