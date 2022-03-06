Türkiye Gazetesi

Meteoroloji, 6 Mart Pazar ve haftanın geri kalanına dair hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Mart ayının ilk haftalarında yurt genelinde sağanak ve kar yağışı etkili olacak. Bugün başlayan ve hafta boyu etkisini sürdürecek olan sağanak, İstanbul'da Perşembe günü kar yağışına dönecek.

6 MART PAZAR HAVA DURUMU

Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz ile Ankara, Eskişehir ve Düzce çevrelerinin gün boynunca yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Hakkari ve Bitlis çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Kıyı Ege ile Edirne Manisa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

6 Mart 2022 hava durumu tahmin haritası

YAĞIŞLAR HAFTA BOYU SÜRECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre 6 Mart Pazar (bugün) günü başlayacak olan sağanak yağış, Pazartesi günü sıcaklıkların düşmeye başlaması ile birlikte yer yer kendisini kar yağışı olarak gösterecek. Batı bölgelerde başlayan yağışlar İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz'den ilerleyerek Salı günü Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de kar yağışına dönecek.

İSTANBUL'A KAR GELİYOR

Sıcaklıklar Çarşamba günü İstanbul'da 3 dereceye kadar düşecek, sağanak etkili olacak. Kar yağışı ise İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da etkisini artıracak. 10 Mart Perşembe günü ise İstanbul'da sıcaklıkların 0 dereceye kadar düşmesi nedeniyle kar yağışı etkili olacak. Yağışlar Güneydoğu Anadolu bölgesinde sağanak olarak görülürken, yurdun kalan kesiminde kar yağışı kendisini gösterecek.

6 Mart - 10 Mart 2022 hava durumu tahmin haritası

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu 9

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 10

İzmir: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor) 14

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı 17

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı 15

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 9

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri karlakarışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı 9

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, kuzeydoğu kesimleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı 2

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu 11

Meteoroloji yoğun kar için tarih verdi Meteoroloji çok sayıda il için kar yağışında bulunurken 2 güne dikkat çekti. Hafta başından itibaren sıcaklıklar düşecek ve Türkiye yeni yağışlı havanın etkisine girecek. İstanbul'da da ocak ayının son günlerinde etkili olan kar yağışı yeniden etkisini gösterecek.