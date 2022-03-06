Türkiye Gazetesi

Zoguldak'ın Ereğli ilçesindeki görevinden dönen çarşı mahalle bekçisi Sedat Sayım, hafta sonu maç görevi için yeniden ilçeye gitmek için evinden ayrıldı. Ancak saatler sonra görev yerine gelmediği yönünde telefon alan ailesi, Sayım’ı evlerinin yakınındaki kavşakta aracında ölü olarak buldu.

ATEŞLİ SİLAHLA ÖLDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

Sağlık ekiplerine haber verilmesinin ardından yapılan incelemede Sayım’ın ateşli silahla öldüğü tespit edildi. Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Sayım’ın cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Aracı ise yakınları tarafından teslim alındı.

Acı haberi alan babası olay yerinde gözyaşı dökerken, Sayım’ın iki yıl önce bekçiliği kazandığı öğrenildi.

Bekçinin kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi ile belirlenecek.

Batman'da bir bekçi şehit oldu Batman’da hapis cezası bulunan hükümlüyü almaya gittikleri evde bir polis memuruyla birlikte silahlı saldırıya uğrayan bekçi Abdurrezak Kanat şehit oldu.