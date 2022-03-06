Türkiye Gazetesi

"Mart kapıdan baktırır, kazma kürek çaktırı." atasözü yine gerçek oldu. Aralıklarla kar yağışının devam ettiği Van-Bahçesaray'da, karayoluna olumsuz hava şartları nedeniyle yeniden çığ düştü. Çığın geldiği bölgede ekiplerin 10 metreyi bulan kar kalınlığını temizleme çalışmaları sürüyor.

ÇIĞ RİSKİ NEDENİYLE 40 GÜNDÜR KAPALIYDI

Olumsuz hava şartları ve çığ riski nedeniyle 40 gün kapalı olan kalan Van-Bahçesaray karayolu, geçen hafta yapılan çalışmalarla yeniden ulaşıma açılmıştı. Dün gece düşen çığ nedeniyle yeniden kapanan Van-Bahçesaray karayolunda Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Çığın geldiği bölgede 10 metreyi bulan kar kalınlığını temizlemeye çalışan ekipler, çığ riski nedeniyle güçlükle ilerliyor.

Mart yine kapıdan baktırdı! Denizli-Antalya kara yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı Denizli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından bu kentten Antalya istikametine ulaşım tek yönlü olarak kapandı.

İstanbul'a kar geliyor: Meteoroloji gün verdi, bölge bölge uyardı (6 Mart 2022 hava durumu) Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre bugün de dahil olmak üzere haftanın geri kalanında yurt genelinde sağanak ve kar yağışı bekleniyor. Sağanak olarak başlayacak olan yağış, sıcaklıkların 0 dereceye kadar inmesiyle İstanbul'da 10 Mart Perşembe günü kar yağışına dönecek.