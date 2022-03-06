Türkiye Gazetesi

Yılanlı Dağı'na piknik yapmak için çıkan 3 çocuk daha sonra yollarını kaybetti. Çocuklar polis ve AFAD ekiplerinin telefonla yönlendirmesiyle kurtarıldı. F.Y. (17), kardeşi R.Y. (15) ve arkadaşı B.Y. (16), piknik yapmak için Melikgazi ilçesi Tınaztepe Mahallesi'nde bulunan Yılanlı Dağı'na çıktı.

POLİSTEN YARDIM İSTEDİLER

Pikniğin ardından 3 çocuk dönüş yolunu karıştırınca polisi arayarak yardım istedi. Bölgeye sevk edilen polis ve AFAD ekiplerinin telefonla iletişime geçtiği çocuklar, yaklaşık bir saatlik yürüyüşün ardından ekiplerin bulunduğu yere geldi. Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



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